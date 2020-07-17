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Зідан: Цьому титулу я радий більше, ніж перемозі в Лізі чемпіонів

Зідан: Цьому титулу я радий більше, ніж перемозі в Лізі чемпіонів
09:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Французький фахівець тричі брав Лігу чемпіонів на чолі "Реала", перемога в чемпіонаті Іспанії стала другою в його тренерській кар'єрі. Повідомляє Marca.

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан високо оцінив перемогу його команди в чемпіонаті Іспанії.

"Приголомшливе почуття. У мене немає слів, щоб описати свої емоції. У матчах билися гравці. Так, у мене була своя роль, але все зробили вони. Це видатна команда, і коли я бачу їх щасливими, я сам радію.

Ми стали кращими, тому що набрали найбільшу кількість очок. От і все. Це один з кращих днів в моїй кар'єрі. Ліга чемпіонів - це Ліга чемпіонів, але цьому титулу я радий більше, тому що Ла Ліга - це приголомшливо", - сказав Зідан.

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Нагадаємо, "Реал" виграв Ла Лігу в 34-й раз у своїй історії. Цей трофей став для клубу 91-м, мадридці зрівнялися за цим показником з "Барселоною", у якої також 91 кубок.

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Все по темі:

Футбол, Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Іспанія.

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Телеграф
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