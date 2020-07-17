Іспанець Ферран Торрес рішуче налаштований змінити клуб

Манчестер Сіті запропонував п’ятирічний контракт вінгеру Валенсії Феррану Торресу.

Контракт іспанця в Летючими мишами закінчується в наступному році, але Торрес має намір покинути Месталью в найближче міжсезоння.

Раніше повідомлялося, що Ферран хоче грати під керівництвом Хосепа Гвардіоли і тому віддасть перевагу Сіті двом іспанським грандам з Мадрида.

У нинішньому сезоні Торрес забив 6 голів і віддав 8 результативних передач в 43 матчах Валенсії у всіх турнірах.

На Етіхад іспанець стане заміною Лерою Сане, який офіційно перебрався до Баварії.

За два тури до кінця чемпіонату Манчестер Сіті гарантували собі друге місце в Прем’єр-лізі. У серпні команда Гвардіоли дограє сезон в Лізі чемпіонів, де в першому матчі 1/8 фіналу обіграла Реал (2:1).