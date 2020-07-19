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Мілан - Болонья 5:1 Відео голів та огляд матчу

Мілан - Болонья 5:1 Відео голів та огляд матчу
09:18 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
"Россонері" без проблем здолали свого опонента.

У межах 34-го туру чемпіонату Італії Мілан приймав Болонью.

"Россонері" продемонстрували повну перевагу на суперником і впевнено його обіграли з великим рахунком.

Огляд матчу:

Мілан - Болонья 5: 1

Голи: Салемакерс, 10, Хакан Чалханоглу, 24, Беннасер, 49, Ребич, 57, Калабріа, 90 + 2 - Томіясу, 44

Мілан: Доннарумма - Калабріа, К'єр, Романьйолі, Ернандес - Кессі, Беннасер (Білья, 78) - Салемакерс (Крунич, 62), Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Коломбо, 82) - Ібрагімович (Леау, 61)

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Болонья: Скорупський - Томіясу (Мбайє, 59), Данило (Корбо, 59), Денсвіл, Дейкс - Поли, Домінгес (Балдюрссон, 60) - Орсоліні (Сков Ольсен, 75), Соріано (Сванберг, 75), Сансоне - Сантандер

Попередження: К'єр, Салемакерс - Сансоне

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Болонья-Мілан.

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