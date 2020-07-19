Тоттенхем – Лестер. Прогноз і анонс на матч чемпіонату Англії

Обидві команди ведуть боротьбу за єврокубки. Про це повідомляє Sport.ua.

У неділю, 19-го липня, відбудеться матч 37-го туру чемпіонату Англії, в якому лондонський «Тоттенхем» на своєму домашньому стадіоні прийматиме «Лестер».

Обом командам необхідно набирати максимум очок в останніх двох матчах Прем'єр-ліги. «Тоттенхем» веде боротьбу за путівку в Лігу Європи, а у «Лестера» є хороші шанси зачепитися за Лігу чемпіонів.

«Шпори» займають сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 55 очок. Відразу три суперника відстають від команди Жозе Моурінью на 1-2 бали, тому виконати завдання-мінімум буде непросто. Особливо враховуючи, що опоненти по найближчому матчу теж не позбавлені мотивації.

«Лестер» з 62 очками розташовується на четвертій позиції, в одному балі від «Челсі». Але за спиною у «лисиць» йде «Манчестер Юнайтед», який відстає лише через гіршу статистику в особистій зустрічі.

На кону вихід у Лігу чемпіонів, так що всі гратимуть тільки на перемогу, розраховувати, що конкурент допустить осічку не припустимо. Особливо враховуючи, що «Манчестер Юнайтед» набрав хорошу форму під завісу першості.

Примітно, що завершують сезон «лисиці» домашнім поєдинком з «червоними дияволами», на «Кінг Пауер» в 38-му турі. Тоді, швидше за все, і з'ясується, хто зіграє в Лізі чемпіонів 2020/21.

Що стосується букмекерських котирувань на майбутній матч, то на перемогу «Тоттенхема» дають коефіцієнт 2,37, на нічию можна поставити за 3,54, а на перемогу «Лестера» – за 3,20.

Орієнтовні склади:

«Тоттенхем»: Льоріс – Санчес, Вертонген, Алдервейрелд, Ор'є, Ламела, Сіссоко, Вінкс, Сон Хин Мін, Кейн, Бергвейн.

«Лестер»: Шмейхель – Беннетт, Джастін, Еванс, Морган – Ндіді, Тілеманс, Барнс, Прат, Перес, Варді.