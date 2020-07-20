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Понеділок, 20.07.2020
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Вручення Золотого м’яча-2020 не відбудеться вперше після заснування нагороди

Вручення Золотого м’яча-2020 не відбудеться вперше після заснування нагороди
15:45 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Вручення Золотого м’яча-2020 скасовано через пандемію COVID-19. Про це оголосив France Football.

Рішення прийнято у зв’язку з відсутністю чесних умов в ситуації, що склалася. Таким чином, головна індивідуальна футбольна нагорода вперше з моменту її заснування в 1956 нікому не буде присуджена.

Ще в травні з аналогічної причини скасували церемонію нагородження кращих гравців 2020 року версією ФІФА. З великих футбольних змагань на 2021 рік були перенесені Євро-2020 і розіграш Копа Америка.

У 2019 Золотий м’яч виграв нападник Барселони Ліонель Мессі, який випередив у підсумковому голосуванні Верджила ван Дейка з Ліверпуля і Кріштіану Роналду з Ювентуса.

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Аргентинець залишається рекордсменом за кількістю Золотих м’ячів, у нього їх шість. Найближчий переслідувач Мессі – Роналду, який вигравав нагороду п’ять разів.

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Все по темі:

Футбол, Коронавірус, Золотий м'яч.

Автор:

Телеграф
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