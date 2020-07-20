Севілья викупила Сусо у Мілана. Іспанець підписав контракт на п’ять років

У січні Севілья орендувала Сусо. У договорі стверджувалося, що в разі виходу в Лігу чемпіонів іспанський клуб зобов’язується скористатися правом викупу вінгера після закінчення оренди. Раніше повідомлялося, що Севілья заплатить 24 мільйони євро за перехід Сусо.
Сусо провів за Севілью 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.
Раніше Мілан викупив контракт датського захисника Севільї Симона Кьяєра, який до цього виступав за россонері на правах оренди.
Севілья завершила сезон-2019/20 на четвертому місці Ла Ліги і отримала путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Чемпіоном Іспанії став Реал.