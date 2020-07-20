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"Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца

"Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца
20:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: champion.com.ua
Раніше він успішно працював із загребським «Динамо».

За інформацією Чемпіона, на посаду головного тренера «Динамо» Ігор Суркіс розглядає кандидатуру 48-річного хорвата Ненада Бєліци.

У квітні Ненад закінчив співпрацю з «Динамо» (Загреб), із яким працював з 2018 року. Нагадаємо, «Динамо» (Загреб) під час цьогорічного групового турніру Ліги чемпіонів був суперником «Шахтаря» і обидва матчі не виявили переможців (3:3, 2:2).  До Загреба Бєліца тренував польський «Лех», італійську «Спецію», австрійські «Аустрію», «Вольфсбергер» та «Лустенау 07». 

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Але більш пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера «Динамо» на сьогодні є українець Віктор Скрипник.

Нагадаємо, сьогодні керівництво «Динамо» звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера.

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ФК Динамо К, Хорватия, Футбол.

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Телеграф
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