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Мілан завдяки дублю Ібрагімовича переграв Сассуоло і піднявся в зону єврокубків

Мілан завдяки дублю Ібрагімовича переграв Сассуоло і піднявся в зону єврокубків
09:39 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф football24.ua Фото: Twitter
Сассуоло вдома поступився Мілану в рамках 35-го туру Серії А.

Мілан приїхав у гості до Сассуоло. У випадку перемоги Мілан піднімається в єврокубкову зону, тому з перших хвилин "росоннері" пішли в атаку. На 19-й хвилині Ібрагімович, в падінні, головою замкнув навіс в штрафну і відкрив рахунок в матчі. А на 42-й м'яч потрапив в руку Хакан Чалханоглу і рефері призначив одинадцятиметровий. Його реалізував Капуто - голкіперу не вдалося вгадати кут удару. У компенсований час Мілану вдалося відновити перевагу. Це Ібрагімович, балансуючи на грані офсайду, отримав чудову діагональ в штрафний від Хакан Чалханоглу, обіграв голкіпера і пробив практично в порожні ворота. А під завісу зустрічі ще і Бурабія отримав другу жовту за підкат і залишив гостей у меншості.

Сассуоло - Мілан 1:2

У другому таймі Сассуоло відчайдушно намагався відновити "статус-кво", але захист суперника руйнувала все атаки ще на початку. А в кінці матчу "росонері" перейшли на чужу половину поля і навіть створили ще кілька небезпечних моментів, проте забити їм щоразу не давав голкіпер.

Парма – Сампдорія – 2:3: деталі матчу

Завдяки цій перемозі Мілан з 59-ма очками посунув Наполі з зони єврокубків і займає 5-е місце турнірної таблиці, а Сассуоло з 48-ма очками опустився на 8-й рядок першості.

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Италия, Милан, Сассуоло, Сассуоло - Мілан.

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