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Бешикташ здригнувся від фінансових запитів екс-бека Динамо Віди

Бешикташ здригнувся від фінансових запитів екс-бека Динамо Віди
10:20 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф sport.ua Фото: Twitter
В турецьку пресу просочилися цікаві деталі домовленостей між колишнім керівництвом «Бешикташа» і захисником Домагоєм Відою, досягнуті перед трансфером хорвата в клуб.

Як відомо, Віда перейшов в «Бешикташ» вільним агентом після закінчення угоди з «Динамо». Однак за можливість укладення угоди хорват і його агент зажадали у стамбульців підйомні в розмірі 1,64 млн євро.

Зазначена сума не була виплачена в повному обсязі і у встановлений термін. З цієї причини минулого літа перед стартом в єврокубках «Бешикташ» екстреними темпами намагався закрити борги. Боси «чорних орлів» звернулися до Віди з проханням пробачити борг, але той відмовився. В результаті сторони прийшли до угоди підписати новий договір, згідно з яким «Бешикташ» зобов'язався виплатити Віді та його агенту борг, що залишився в розмірі 625 тисяч євро через місяць. У разі невиконання зобов'язань, «Бешикташ» погоджувався, що сума збільшується вдвічі!

Нещодавно Віда звернувся до нового президента «Бешикташа» Ахмеда Нур Чебі з вимогою розрахуватися по боргам. Хорвату і його агенту стамбульці тепер винні 1,25 мільйони євро.

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За підрахунками турецьких ЗМІ, «безкоштовний» трансфер Віди з «Динамо» обійшовся «Бешикташу» в 20 мільйонів 415 тисяч євро (16,65 млн євро - зарплата футболіста за 4,5 роки за контрактом; 1,5 млн євро - підйомні футболісту; 1,64 млн євро - підйомні агенту; 0,625 млн євро - відсотки за простроченим платежем).

У зв'язку з цим не дивно, що «Бешикташ», що переживає не найкращі часи з точки зору фінансового аспекту, розраховує якомога швидше продати Віду. За останньою інформацією, «чорні орли» готові відпустити хорвата всього за 4 мільйони євро.

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Домагой Вида, Бешикташ.

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