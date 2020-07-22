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Астон Вілла - Арсенал 1:0 Відео голу і огляд матчу

Астон Вілла - Арсенал 1:0 Відео голу і огляд матчу
Оновлено 11:43 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Пропонуємо вашій увазі огляд поєдинку чемпіонату Англії.

У матчі 37-го туру АПЛ Астон Вілла здобула мінімальну перемогу над Арсеналом на своєму полі. Єдиний гол на 27-й хвилині зустрічі забив півзахисник "левів" Трезеге.

Астон Вілла - Арсенал 1:0

Гол: Трезеге, 27.

Астон Вілла: Рейна - Аль-Мухаммад (Гильбер, 25), Конса, Мінгс, Таргетт - Макгинн (Ленсбері, 90 + 3), Луїс, Хуріхейн (Накамба, 73) - Трезеге, Самата (Девіс, 72), Гріліш.

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Арсенал: Мартінес - Холдинг, Давид Луїс (Пепе, 60), Сеад Колашинаць - Соареш (Уіллок, 79), Себальос, Торрейра (Джака, 46), Сака (Тірні, 60) - Нкетіа, Ляказетт, Обамеянг.

Попередження: Луїс, Таргетт - Торрейра, Ляказетт, Сеад Колашинаць, Уіллок.

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Астон Вілла - Арсенал.

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