Астон Вілла - Арсенал 1:0 Відео голу і огляд матчу

У матчі 37-го туру АПЛ Астон Вілла здобула мінімальну перемогу над Арсеналом на своєму полі. Єдиний гол на 27-й хвилині зустрічі забив півзахисник "левів" Трезеге.
Астон Вілла - Арсенал 1:0
Гол: Трезеге, 27.
Астон Вілла: Рейна - Аль-Мухаммад (Гильбер, 25), Конса, Мінгс, Таргетт - Макгинн (Ленсбері, 90 + 3), Луїс, Хуріхейн (Накамба, 73) - Трезеге, Самата (Девіс, 72), Гріліш.
Арсенал: Мартінес - Холдинг, Давид Луїс (Пепе, 60), Сеад Колашинаць - Соареш (Уіллок, 79), Себальос, Торрейра (Джака, 46), Сака (Тірні, 60) - Нкетіа, Ляказетт, Обамеянг.
Попередження: Луїс, Таргетт - Торрейра, Ляказетт, Сеад Колашинаць, Уіллок.