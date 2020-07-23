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Екс-гравець Шахтаря вважає, що Луческу зможе покращити гру Динамо

Екс-гравець Шахтаря вважає, що Луческу зможе покращити гру Динамо
22:44 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Для В'ячеслава Шевчука призначення Мірчі Луческу стало "несподіваною новиною".

Колишній захисник донецького "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук поділився своєю думкою про призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського "Динамо".

"Думаю, "Динамо" він був потрібен. Кияни хочуть боротися за чемпіонство, тому шукають варіанти, які допоможуть їм повернутися в боротьбу за чемпіонський титул. Я думаю, Луческу - досвідчений тренер, і зможе змінити гру. В "Динамо" залишилися нормальні гравці, а Містер любить працювати з молодими гравцями. Тому, цілком можливо, що він зможе покращити гру "Динамо", - цитує Шевчука meta-ratings.com.ua.

"Містер у відмінній формі і відмінно розбирається у футболі. В останній раз я бачив Містера близько року тому в Києві. Він відчуває і живе сучасним футболом, постійно дивиться, спостерігає і розвивається", - додав екс-футболіст.

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Шевчук також зазначив, що для нього це "несподівана новина": "Я спілкувався з Луческу два тижні тому. Але потім не дзвонив".

Нагадаємо, про призначення Луческу було оголошено 23 липня. Румун підписав контракт за схемою "2+1".

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ФК Динамо К, Мирча Луческу, Шахтар.

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