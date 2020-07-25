ПСЖ виграв Кубок Франції

Перемогу парижанам приніс гол Неймара.

У фінальному матчі Кубка Франції ПСЖ мінімально переміг Сент-Етьєн – 1:0.

Єдиний гол у поєдинку забив форвард парижан Неймар, який відзначився на 14-й хвилині зустрічі.

Також перший тайм запам’ятався травмою Кілліана Мбаппе, через яку французький нападник достроково покинув поле. Цікаво, що Сент-Етьєн більшу частину часу грав в меншості, поле того як в першому таймі червону картку отримав Лоїк Перрен.

Нагадаємо, це був перший матч у Франції після відновлення сезону. Розіграш Ліги 1 був достроково припинений, а ПСЖ оголошений чемпіоном країни.

Кубок Франції. Фінал

ПСЖ – Сент-Етьєн 1:0

Гол: Неймар, 14