Скачать
Неділя, 26.07.2020
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
От коронавируса умер врач сборной Украины
От коронавируса умер врач сборной Украины
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)

Сидорчук: Упевнений, Динамо виграє від призначення Луческу

Сидорчук: Упевнений, Динамо виграє від призначення Луческу
08:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Капітан київського “Динамо” Сергій Сидорчук в інтерв’ю офіційному клубному сайту поділився думкою про призначення нового головного тренера команди. Про це інформує пресслужба “біло-синіх”.

“Згоден, що подія неординарна. Думаю, кожен сприйме її по-своєму. В емоційному плані ця новина, безумовно, створила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, у тому числі і негативних. Але це були емоції, перш за все пов’язані з одним з попередніх місць роботи тренера. Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, „Динамо“ тільки виграє від цього призначення. Луческу дійсно дуже довго працював у "Шахтарі", і хто краще за нього знає нашого головного і принципового конкурента зсередини? Тож цей факт тільки на руку "Динамо", в цьому кроці є серйозні плюси”, — наголосив Сидорчук.

Капітан також поділився очікуваннями від майбутнього сезону.

Інтер підпише Мессі влітку 2021 року

“Не можу загадувати наперед, але, звичайно, хочеться, щоб він був успішнішим, щоб ми виграли як мінімум, на один трофей більше. Якщо до Суперкубку і Кубку України вийде додати чемпіонство, буде здорово. У Києві вже давно не було „золота“ чемпіонату, тому, якщо вдасться його завоювати, я буду дуже задоволений”, — підсумував Сидорчук.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сидорчук: Упевнений, Динамо виграє від призначення Луческу
02 Мілан готовий платити Ібрагімовичу 4 млн євро на рік. Райола просить 6 млн євро
03 Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті
04 Андрій Шевченко у топ-50 кращих футболістів XXI століття за версією Transfermarkt
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся