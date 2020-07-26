Сидорчук: Упевнений, Динамо виграє від призначення Луческу

Капітан київського “Динамо” Сергій Сидорчук в інтерв’ю офіційному клубному сайту поділився думкою про призначення нового головного тренера команди. Про це інформує пресслужба “біло-синіх”.

“Згоден, що подія неординарна. Думаю, кожен сприйме її по-своєму. В емоційному плані ця новина, безумовно, створила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, у тому числі і негативних. Але це були емоції, перш за все пов’язані з одним з попередніх місць роботи тренера. Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, „Динамо“ тільки виграє від цього призначення. Луческу дійсно дуже довго працював у "Шахтарі", і хто краще за нього знає нашого головного і принципового конкурента зсередини? Тож цей факт тільки на руку "Динамо", в цьому кроці є серйозні плюси”, — наголосив Сидорчук.

Капітан також поділився очікуваннями від майбутнього сезону.

“Не можу загадувати наперед, але, звичайно, хочеться, щоб він був успішнішим, щоб ми виграли як мінімум, на один трофей більше. Якщо до Суперкубку і Кубку України вийде додати чемпіонство, буде здорово. У Києві вже давно не було „золота“ чемпіонату, тому, якщо вдасться його завоювати, я буду дуже задоволений”, — підсумував Сидорчук.