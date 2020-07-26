Мілан готовий платити Ібрагімовичу 4 млн євро на рік. Райола просить 6 млн євро

Мілан продовжує переговори про продовження контракту з форвардом Златаном Ібрагімовичем. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, коуч россонері Стефано Піолі і технічний директор клубу Паоло Мальдіні намагаються умовити генерального директора Івана Газідіса.

Агент шведського гравця Міно Райола запросив для Ібрагімовича річну зарплату в розмірі шести мільйонів євро. У свою чергу, Мілан готовий платити 38-річному гравцеві на два мільйони менше.

Поки що Ібрагімович виступає за Мілан, але не знає, чи залишиться в клубі на наступний сезон. Швед повідомляв, що ніхто не говорив з ним про новий контракт. Головний тренер Мілана Стефано Піолі заявив, що має намір зберегти досвідченого гравця в складі своєї команди.

38-річний форвард в нинішньому сезоні провів 18 матчів за россонері в усіх турнірах, забивши 8 голів і зробивши 4 результативні передачі. До цього він грав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Лос-Анджелес Гелаксі.

Мілан знаходиться на шостому місці турнірної таблиці Серії А. В наступній грі команда зіграє 29 липня із Сампдорією.