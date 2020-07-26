Еміратський Аль Шабаб цікавиться хавбеком Роми Перотті

Чинний контракт гравця з Ромою закінчується влітку 2021 року.

Хавбек Роми Дієго Перотті увійшов до списку інтересів клубу з ОАЕ – Аль Шабабу.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 32-річний аргентинський півзахисник може перейти в Аль Шабаб після закінчення поточного сезону в Італії. Чинний контракт гравця з Ромою закінчується влітку 2021 року.

Перотті був придбаний Ромою у Дженоа влітку 2016 роки за 9 мільйонів євро. Після переходу він закріпився в статусі важливого гравця команди – в цілому, на рахунку хавбека більше 130 матчів за Рому.

У поточному сезоні Перотті провів 24 матчі у всіх турнірах за Вовків, відзначившись чотирма голами і трьома ассистами.

Рома зараз займає п’яте місце в Серії А. Сьогодні команда Паулу Фонсека зіграє з Фіорентиною.