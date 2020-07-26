Манчестер Сіті забив 100 м'ячів у сезоні АПЛ

Ювілейним став гол Стерлінга в поєдинку з «Норвічем»

«Манчестер Сіті» досяг позначки в 100 забитих м'ячів у чемпіонаті Англії сезону 2019/2020.

Перед останнім туром проти «Норвіча» в активі «городян» було 97 голів. До 80-й хвилині поєдинку з «Норвічем» «Манчестер Сіті» відзначився тричі, зробивши рахунок 3:0. Відзначилися Габріел Жезус (12-та хвилина), Кевін де Брюйне (45-та хвилина) і Рахім Стерлінг (79-та хвилина). Таким чином, рубіж у 100 забитих м'ячів був досягнутий.

У «Манчестер Сіті» найкраща атака в сезоні АПЛ. На другому місці розташувався «Ліверпуль», у якого перед останнім туром було 82 забиті м'ячі.