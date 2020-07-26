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Манчестер Сіті забив 100 м'ячів у сезоні АПЛ

Манчестер Сіті забив 100 м'ячів у сезоні АПЛ
20:25 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Ювілейним став гол Стерлінга в поєдинку з «Норвічем»

«Манчестер Сіті» досяг позначки в 100 забитих м'ячів у чемпіонаті Англії сезону 2019/2020.

Перед останнім туром проти «Норвіча» в активі «городян» було 97 голів. До 80-й хвилині поєдинку з «Норвічем» «Манчестер Сіті» відзначився тричі, зробивши рахунок 3:0. Відзначилися Габріел Жезус (12-та хвилина), Кевін де Брюйне (45-та хвилина) і Рахім Стерлінг (79-та хвилина). Таким чином, рубіж у 100 забитих м'ячів був досягнутий.

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У «Манчестер Сіті» найкраща атака в сезоні АПЛ. На другому місці розташувався «Ліверпуль», у якого перед останнім туром було 82 забиті м'ячі.

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Все по темі:

ФК Ман Сити, АПЛ, 100 м'ячів.

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Телеграф
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