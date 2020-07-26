Лестер і Тоттенгем вийшли до Ліги Європи

Вулверхемптон отримає путівку в Лігу Європи, якщо Арсенал програє у фіналі Кубка Англії.

За підсумками заключного 38-го туру АПЛ визначилися два клуби, які представлять Англію в Лізі Європи. Путівку в єврокубковий турнір отримали Лестер і Тоттенгем.

Лестер вів боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, проте сьогодні Лисиці вдома програли Манчестер Юнайтед (0:2) і завершили сезон на п’ятій позиції АПЛ. Лестер вийшов в груповий етап Ліги Європи.

Тоттенгем сьогодні зіграв внічию з Кристал Пелас (1: 1) і обійшов у турнірній таблиці Вулверхемптон – Вовки програли Челсі (0:2). Команда Жозе Моуріньо розташувалася на шостому місці АПЛ завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів (+14 проти +11).

Шпори зіграють у груповому етапі Ліги Європи, якщо Арсенал 1 серпня програє Челсі у фіналі Кубка Англії. В цьому випадку Вулверхемптон, який завершив сезон на сьомій позиції АПЛ, отримає путівку в кваліфікацію турніру.

У разі успіху Канонірів в матчі з Челсі вони вийдуть до групового етапу Ліги Європи, а в кваліфікації єврокубка зіграє Тоттенгем.

Відзначимо, що в Лігу чемпіонів вийшли Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Челсі. Уотфорд, Борнмут і Норвіч покинули АПЛ.