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Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо

Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо
17:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Екс-тренер "Шахтаря" був представлений у якості головного тренера "Динамо" 23 липня.

Румунський журналіст Емануель Рошу заявив, що Луческу вирішив покинути київський клуб через 4 дні після свого призначення. Відзначається, що тренер не зміг змиритися з ворожим ставленням з боку фанатів Динамо.

“Я не можу погодитися з тим, що фанати виступають проти інтересів свого клубу. На жаль, я вирішив відмовитися від співпраці з Динамо”, – наводить слова Луческу румунський портал Gsp.ro.

“Я вдячний родині Суркісів за надану довіру і запрошення, але я не зможу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так необхідна команді”, - підкреслив румунський тренер.

 

Луческу був призначений головним тренером Динамо в минулий четвер. З румуном був підписаний дворічний контракт з опцією продовження ще на рік.

Ставлення фанатів Динамо до Луческу обумовлено тим, що той протягом 12 років очолював Шахтар. У день призначення румуна новим тренером Динамо київські ультрас анонсували акції протесту проти його приходу.

Нагадаємо, ультрас "Динамо" виступили із заявою відразу після призначення Луческу новим головним тренером київського клубу "Динамо". Вони закликали його написати заяву на звільнення.

Мірча Луческу очолив «Шахтар» в травні 2004 року. За 12 років під його керівництвом команда провела 573 матчі і завоювала 22 трофея. Містер привів «гірників» до 8 перемог в національному чемпіонаті. 6 раз «оранжево-чорні» ставали володарями Кубка країни і 7 разів - Суперкубка України. 

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Мірча Луческу є абсолютним рекордсменом «Шахтаря» по тривалості перебування на посаді головного тренера і кількістю проведених матчів. Луческу 8 разів визнавався кращим тренером України. На його рахунку кілька десятків клубних і українських рекордів. 

Мірча Луческу одружений. Дружина Неллі (одружився в 1965 році) має українське коріння: її мати і бабуся - родом з Одеської області. Син Разван - також футболіст і згодом - тренер.

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ФК Динамо К, Мирча Луческу, Ультрас, Тренер, Шахтар.

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Телеграф
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