Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо

Румунський журналіст Емануель Рошу заявив, що Луческу вирішив покинути київський клуб через 4 дні після свого призначення. Відзначається, що тренер не зміг змиритися з ворожим ставленням з боку фанатів Динамо.

“Я не можу погодитися з тим, що фанати виступають проти інтересів свого клубу. На жаль, я вирішив відмовитися від співпраці з Динамо”, – наводить слова Луческу румунський портал Gsp.ro.

“Я вдячний родині Суркісів за надану довіру і запрошення, але я не зможу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так необхідна команді”, - підкреслив румунський тренер.

BREAKING NEWS: Mircea Lucescu QUIT Dynamo Kiev manager just 4 DAYS after taking the job.

