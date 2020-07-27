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З'явилися нові подробиці скандалу щодо тренерства Луческу в Динамо

З'явилися нові подробиці скандалу щодо тренерства Луческу в Динамо
19:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Рішення про продовження або припинення співпраці "Динамо" з головним тренером команди Мірчею Луческу буде прийнято після розмови румунського фахівця з президентом клубу Ігорем Суркісом.

Про це в програмі "Циганик Live" повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Офіційного рішення про те, що Луческу пішов з "Динамо" поки немає. В ці хвилини відбувається розмова між Луческу і Суркісом про те, як далі будуть розвиватися події. Поки що говорити, що прийнято остаточне рішення не можна" - сказав Циганик.

Журналіст розповів подробиці своїх розмов з Луческу і Суркісом:

"Я особисто спілкувався з Луческу. Він дуже стурбований тим тиском, який чинився на нього з боку уболівальників, ЗМІ та представників інших клубів. Він був дуже засмучений, тому що не очікував, що може бути така історія. Хоча він повинен був розуміти, що такий тиск обов'язково буде. Луческу підтвердив інформацію, що спілкувався з румунськими журналістами і сказав їм, що цілком ймовірно, не зможе працювати в "Динамо".

Але він підкреслив, що має відбутися розмова з президентом "Динамо" Київ, щоб обговорити подальші дії і почути думки президента про цю ситуацію. Я також спілкувався з Ігорем Суркісом, він поки не розуміє мотиви Луческу і збирається запевнити його, що готовий працювати з ним в "Динамо". Розмова буде дуже важкою. Яким буде рішення - поки незрозуміло".

"Підсумую - Луческу сказав, що це не остаточне рішення. Воно буде прийнято після розмови з президентом "Динамо", - сказав Циганик.

Мірча Луческу покидає пост тренера Динамо

Журналіст також підкреслив, що Луческу "вважає не самим адекватним тиск останніх днів, а мотивація його роботи в "Динамо" виключно професійна".

"Він не збирався воювати, а збирався будувати команду і нав'язати боротьбу з "Шахтарем". Жодних реваншистських настроїв проти "Шахтаря", бажання помститися у нього не було. Він просто отримав пропозицію, яка зацікавила його", - зазначив Циганик.

Водночас, президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив:

«У Динамо є тренер», – заявив Суркіс.

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Игорь Суркис, Скандал, ФК Динамо К, Тренер, Мірчу Луческу.

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