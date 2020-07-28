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Олімпік підписав екс-форварда Карпат Кириленка

Олімпік підписав екс-форварда Карпат Кириленка
14:55 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Білоруський нападник Кирило Кириленко підписав трирічний контракт з донецьким Олімпіком. Деякий час він перебував у клубі на перегляді.

Попередній сезон 19-річний форвард провів у львівських Карпатах. Там він чотири рази виходив на поле в матчах УПЛ, а також провів одну неповну гру в Кубку України. Результативними діями не відрізнявся і покинув команду в червні.

До переїзду в УПЛ 19-річний гравець виступав за Динамо-Брест і другу команду БАТЕ.

Раніше Олімпік оголосив про розставання з воротарем Володимиром Кринським, захисником Павлом Ксьонзом, а також півзахисниками Віталієм Балашовим, Микитою Кравченком і Назаром Вербним. Про закінчення контракту з командою повідомляв і нападник Максим Дегтярьов.

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Після закінчення сезону донеччани оголосили про призначення Ігоря Климовського повноцінним тренером, він позбувся приставки «в.о.».

За підсумками сезону-2019/20 Олімпік посів третє місце в нижній шістці Favbet Ліги. Команда вийшла з відпустки 27 липня.

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Все по темі:

Чемпіонат України, Кирило Кириленко, Офіційні угоди.

Автор:

Телеграф
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