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Маріано Діас підхопив Covid-19, тому не допоможе Реалу в грі з Ман Сіті

Маріано Діас підхопив Covid-19, тому не допоможе Реалу в грі з Ман Сіті
15:28 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Форвард Реала Маріано Діас заразився коронавірусом і не зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Нападник здав позитивний тест на коронавірус після повернення з відпустки. З партнерами по команді з тих пір він близько не контактував.

У нинішньому сезоні Діас відзначився єдиним голом у 7 матчах Бланкос у всіх турнірах.

Очікується, що Маріано може покинути Бернабеу в кінці нинішнього сезону.

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Реал проведе матч-відповідь з Манчестер Сіті 7 серпня. Перша зустріч завершилася перемогою Городян з рахунком 2:1.

За підсумками сезону в Прімері підопічні Зінедіна Зідана стали чемпіонами Іспанії і випередили Барселону на п’ять очок.

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Все по темі:

Мариано Диас, Чемпіонат Іспанії, Коронавірус.

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Телеграф
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