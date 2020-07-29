Рома хоче продовжити контракт з Дзаньоло до 2025 року

Керівництво Роми має намір почати переговори про новий контракт з хавбеком Ніколо Дзаньоло. Римляни готові запропонувати 21-річному італійцю угоду до 2025 року.

Молодий півзахисник просить у керівництва Роми 3 мільйони євро в рік, а також додаткові бонуси.

Раніше повідомлялося, що в послугах Ніколо Дзаньоло зацікавлений Жозе Моуріньо, який бажає бачити його в Тоттенхемі. Шпори готові були запропонувати за його перехід 50 мільйонів євро.

У Рому Дзаньоло перебрався в 2018 році з Інтера як частину угоди про трансфер Раджа Наїнгголана. Чинний контракт з джалороссі у півзахисника розрахований до 2024 року.

У нинішньому сезоні Ніколо забив 8 м’ячів і віддав 2 результативні передачі в 30 матчах за джалороссі. У січні Дзаньоло порвав хрести, через що вилетів з гри на півроку.

Рома знаходиться на п’ятому місці турнірної таблиці Серії А і в наступному турі зустрінеться з Торіно.