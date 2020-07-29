Рома хоче продовжити контракт з Дзаньоло до 2025 року

Молодий півзахисник просить у керівництва Роми 3 мільйони євро в рік, а також додаткові бонуси.
Раніше повідомлялося, що в послугах Ніколо Дзаньоло зацікавлений Жозе Моуріньо, який бажає бачити його в Тоттенхемі. Шпори готові були запропонувати за його перехід 50 мільйонів євро.
У Рому Дзаньоло перебрався в 2018 році з Інтера як частину угоди про трансфер Раджа Наїнгголана. Чинний контракт з джалороссі у півзахисника розрахований до 2024 року.
У нинішньому сезоні Ніколо забив 8 м’ячів і віддав 2 результативні передачі в 30 матчах за джалороссі. У січні Дзаньоло порвав хрести, через що вилетів з гри на півроку.
Рома знаходиться на п’ятому місці турнірної таблиці Серії А і в наступному турі зустрінеться з Торіно.