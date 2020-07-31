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Маркевич вважає, що в Динамо треба зробити кадрову чистку

Маркевич вважає, що в Динамо треба зробити кадрову чистку
09:45 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Колишній головний тренер футбольних клубів "Металіст" і "Дніпро" Мирон Маркевич вважає, що Мірчі Луческу потрібно зробити кадрову чистку, без неї румунському фахівцеві не обійтись.

- Мироне Богдановичу, наскільки складно було протистояти команді Мірчі Луческу?

- Почнемо з того, що у Луческу під рукою завжди були класні виконавці. Завдяки президенту «Шахтаря» Рінату Ахметову румунський наставник ні в чому не знав відмови. Молодих іноземців тренер розвивав, інакше гірники не показали б таких результатів.

А що стосується вашого питання, то проти «Шахтаря» завжди було складно грати. Хоча з «Дніпром» ми знайшли ключ до успіхів, тричі обігравши донеччан і один раз зігравши з ними внічию. З «Металістом» ми теж вигравали в «Шахтаря», правда, не так часто.

- У вас завжди була підвищена мотивація на матчі з «Шахтарем»?

- Звісно. Також, як на поєдинки проти «Динамо» і «Дніпра», коли я тренував «Металіст». І преміальні завжди були підвищені. Щоправда, справа була не в грошах. Коли виходиш на поле, а на трибунах 50 000 глядачів, про преміальні не думаєш, переважає сам азарт, жага обіграти сильного противника.

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- Який для вас був найбільш пам'ятний матч проти «Шахтаря» Мірчі Луческу?

- Напевно, поєдинок в жовтні 2011 року. На заповненій «Донбас Арені» «Металіст» виграв у зоряного складу гірників з рахунком 2:1. Ми тоді дійсно були сильнішими.

- Румунський фахівець може дати поштовх «Динамо», від якого вболівальники вже зачекалися якісної гри і серйозних результатів?

- З тим складом, який є на сьогоднішній день, не бачу великих перспектив. Якщо наставнику вдасться якісно підсилитися, а це як мінімум відсотків 50 основної обойми, то може щось і вийде. Все залежить від того, про що домовлявся президент «Динамо» Ігор Суркіс з Мірчею Луческу. Однак, вважаю, що права на помилку у наставника немає.

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Все по темі:

Мирча Луческу, Мирон Маркевич, Днипро, Динамо Київ, Шахтар (Донецьк), Металіст Харків.

Автор:

Телеграф
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