Ліон - ПСЖ: прогноз букмекерів на фінал Кубка французької ліги

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на заключний поєдинок турніру.

Парі Сен-Жермен зійдеться в протистоянні з Ліоном у фінальному поєдинку Кубка французької ліги. Букмекерська компанія вважає шанси підопічних Томаса Тухель на успіх набагато більш високими.

Так, на перемогу ПСЖ коефіцієнт становить 1,52, а ймовірність успіху Ліона оцінюється показником 6,10. На нічійний результат можна поставити з коефіцієнтом 4,70.

Любителі несподіваних результатів можуть спробувати удачу, поставивши на подію "Ліон буде програвати і виграє: Так". Імовірність цього результату оцінюється в показник 14,5.

Нагадаємо, матч ПСЖ - Ліон відбудеться сьогодні, 31 липня, о 22:10 за київським часом.