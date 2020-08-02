Мілан завершив сезон на переможній ноті, розгромивши Кальярі

"Россонері" фінішували на шостій сходинці в турнірній таблиці.

У заключному турі італійської Серії А Мілан приймав на своєму полі Кальярі.

Для обох команд цей поєдинок мав тільки змагальний характер, але саме підопічним Стефано Пьолі вдалося завершити сезон на переможній ноті.

Взяття воріт у виконанні Ібрагімовича і Кастільехо, а також автогол Клаван принесли "россонері" впевнену перемогу з рахунком 3: 0.

Гравцям Кальярі, в свою чергу, засмутити Джанлуїджі Доннарумма за два тайми не вдалося.

Мілан - Кальярі 3: 0

Голи: Клаван (АГ), 10, Ібрагімович, 55, Кастільехо, 57 Мілан: Доннарумма, К'єр (Лео Дуарте, 79), Тео, Калабрія, Габбі, Кастільехо (Мальдіні, 65), Хакан Чалханоглу (Салемакерс, 65), Кессіе, Беннасер (Брешаніні, 66), Ібрагімович, Рафаел Леау (Бонавентура, 38) .

Кальярі: крани, Лікоянніс, Клаван (Ладінетті, 62), Чеппітеллі (Карбоні, 62), Маттьелло, Нандес, Іоніце (Марігосу, 79), Перейро (Палоскі, 62), Фараго, Валюкевич, Симеона (Паволетті, 90).

Попередження: Салемакерс - Перейро, Фараго, крани.