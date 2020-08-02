Барселона не має пропозицій щодо переходу Ансуї Фаті

Вінгер Барселони Ансуї Фаті повинен залишитися в каталонському клубі на наступний сезон. В даний момент блаугранас не мають ніяких пропозицій з приводу можливого переходу гравця.

“Деякі клуби проявляли до нього інтерес, але офіційних пропозицій не надходило. Барселона відповідає “ні”. Ансуї не продається. Він важливий для нашого майбутнього”, – заявив президент каталонців Хосеп Марія Бартомеу.

Каталонці лише в грудні минулого року продовжили контракт з Фаті до 2022 року з клаусулою в 170 мільйонів євро, але на тлі зростаючого інтересу до гравця готові зробити це ще раз вже через півроку.

Раніше повідомлялося, що в послугах уродженця Гвінеї-Бісау, який має в тому числі іспанський паспорт, зацікавлені дортмундська Боруссія і Манчестер Юнайтед.

Каталонці влітку мають намір провести перебудову. У клубі готові продати 12 футболістів, але в цей список не входить Фаті.

На початку червня Фаті відновився після травми і повернувся в розташування Барселони. У нинішньому сезоні Ансуї взяв участь в 32 матчах у всіх турнірах за каталонців, забивши 8 голів і зробивши 1 результативний пас.

Барселона упустила чемпіонство в Іспанії, дозволивши випередити себе мадридському Реалу. В 1/8 фіналу ЛЧ каталонці незабаром проведуть повторну гру з Наполі (перший матч – 1:1).