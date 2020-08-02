Маркос Антоніо про матч з Вольфсбургом: Ми покажемо свій найкращий футбол

Півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо прокоментував майбутній матч Гірників в Лізі Європи проти Вольфсбурга.

Бразилець підкреслив, що гравці Шахтаря вийдуть на поле з максимальною концентрацією.

“Розуміємо, наскільки складний матч нас чекає. Але ми довго готувалися до цього дня, покажемо свій найкращий футбол і спробуємо вийти в наступний раунд турніру”.

“Добре пам’ятаю перший поєдинок з Вольфсбургом в Німеччині, коли мені вдалося забити переможний гол. Сподіваюся, він допоможе Шахтарю на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи. Зараз вивчаємо сильні і слабкі сторони суперника. 5 серпня ми будемо максимально сконцентрованими, щоб пройти далі”.

У поточному сезоні на рахунку 20-річного хавбека 28 матчів, в яких він забив три голи і віддав дві результативні передачі.

Матч-відповідь між Шахтарем і Вольфсбургом відбудеться 5 серпня на НСК Олімпійський. Перша гра завершилася на користь команди Луїша Каштру з рахунком 2:1.