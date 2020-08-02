Десна 6 серпня проведе спаринг з Динамо U-21

Всього команда Рябоконя планує провести п'ять контрольних поєдинків в міжсезоння.

Десна розпочала підготовку до нового сезону. У міжсезоння команда Олександра Рябоконя планує провести п’ять контрольних поєдинків.

6 серпня Десна зіграє з молодіжною командою Динамо. Поєдинок відбудеться на базі киян у Конча-Заспі.

Також Десна проведе спаринги 10, 11, 14 і 15 серпня. Суперники чернігівської команди будуть оголошені пізніше.

Десна в минулому розіграші Favbet Ліги фінішувала на четвертому місці. Клуб з Чернігова зіграє в кваліфікації Ліги Європи. Команда Рябоконя стартує з третього відбіркового раунду.