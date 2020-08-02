Екс-капітан Карпат Кльоц продовжить кар’єру в азербайджанській Кешлі

Колишній капітан Карпат Дмитро Кльоц продовжить кар’єру в азербайджанській Кешлі.

За інформацією місцевих ЗМІ, екс-хавбек львівського клубу вже прибув до Азербайджану і підпише контракт з Кешлею найближчим часом.

24-річний капітан львів’ян виступав за першу команду зелено-білих з 2015 року і залишив Карпати в кінці липня. У сезоні, що завершився, Кльоц зіграв в 23 матчах, що не відзначившись результативними діями.

Карпати знялися з завершився розіграшу чемпіонату України після двох неявок в Маріуполь. У клубі все пояснили проблемами з фінансуванням.

Леви планують почати новий сезон у Другій лізі. У сезоні 2019/20 Карпати здобули лише дві перемоги і фінішували на останньому місці в Favbet Лізі.