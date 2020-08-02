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Екс-капітан Карпат Кльоц продовжить кар’єру в азербайджанській Кешлі

Екс-капітан Карпат Кльоц продовжить кар’єру в азербайджанській Кешлі
19:24 Нд, 2 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Колишній капітан Карпат Дмитро Кльоц продовжить кар’єру в азербайджанській Кешлі.

За інформацією місцевих ЗМІ, екс-хавбек львівського клубу вже прибув до Азербайджану і підпише контракт з Кешлею найближчим часом.

24-річний капітан львів’ян виступав за першу команду зелено-білих з 2015 року і залишив Карпати в кінці липня. У сезоні, що завершився, Кльоц зіграв в 23 матчах, що не відзначившись результативними діями.

Карпати знялися з завершився розіграшу чемпіонату України після двох неявок в Маріуполь. У клубі все пояснили проблемами з фінансуванням.

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Леви планують почати новий сезон у Другій лізі. У сезоні 2019/20 Карпати здобули лише дві перемоги і фінішували на останньому місці в Favbet Лізі.

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Футбол, Дмитро Кльоц.

Автор:

Телеграф
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