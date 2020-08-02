Новим головним тренером Зорі стане Бабич

Колишній тренер «Маріуполя» Олександр Бабич очолив «Зорю», повідомив журналіст «Футбольного формату» Олег Ящук.
За його інформацією, фахівець з ранку перебуває в Запоріжжі, де провів переговори з керівництвом клубу.
Однак, сьогодні перехід Олександра Бабича в «Зорю» не підтвердили. За інформацією телеканалу «Футбол», остаточне рішення про призначення Бабича ще не прийнято.
Відзначимо, що перше тренування «Зорі» після відпустки провів штаб чинного головного тренера Віктора Скрипника. У той же час, самого Скрипника на тренуванні луганчан не було.
Як повідомлялося, 3 серпня «Дніпро-1» представить Скрипника в якості головного тренера.