Новим головним тренером Зорі стане Бабич

Олександр Бабич змінить Віктора Скрипника, який працюватиме з "Дніпром-1".

Колишній тренер «Маріуполя» Олександр Бабич очолив «Зорю», повідомив журналіст «Футбольного формату» Олег Ящук.

За його інформацією, фахівець з ранку перебуває в Запоріжжі, де провів переговори з керівництвом клубу.

Однак, сьогодні перехід Олександра Бабича в «Зорю» не підтвердили. За інформацією телеканалу «Футбол», остаточне рішення про призначення Бабича ще не прийнято.

Відзначимо, що перше тренування «Зорі» після відпустки провів штаб чинного головного тренера Віктора Скрипника. У той же час, самого Скрипника на тренуванні луганчан не було.

Як повідомлялося, 3 серпня «Дніпро-1» представить Скрипника в якості головного тренера.