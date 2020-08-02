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Кайсеріспор Кравця збереже прописку в турецькій Суперлізі

Кайсеріспор Кравця збереже прописку в турецькій Суперлізі
21:10 Нд, 2 Серпень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Федерація прийняла рішення розширити дивізіон і скасувати виліт клубів.

Кайсеріспор українського форварда Артема Кравця збереже прописку в турецькій Суперлізі.

У заключному турі чемпіонату Кайсеріспор на своєму полі програв Трабзонспору (1:2). В результаті червоно-жовті фінішували на останньому місці.

Однак Федерація футболу Туреччини прийняла рішення розширити Суперлігу до 21 клубу і скасувати виліт клубів за підсумками сезону 2019/20 рр. Причиною такого рішення стали проблеми деяких клубів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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Таким чином, Кайсеріспор Кравця залишиться в Суперлізі. Також місце у вищому чемпіонаті Туреччини збереже і Анкарагюджю. Підвищаться в класі Хатайспор, Ерзурумспор і Фатіх Карагюмрюк.

Чемпіоном Туреччини вперше в історії став Істанбул ББ. Друге місце в Суперлізі зайняв Трабзонспор.

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Футбол, Артем Кравец, Українці за кордоном.

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Телеграф
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