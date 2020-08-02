Кайсеріспор Кравця збереже прописку в турецькій Суперлізі

Федерація прийняла рішення розширити дивізіон і скасувати виліт клубів.

Кайсеріспор українського форварда Артема Кравця збереже прописку в турецькій Суперлізі.

У заключному турі чемпіонату Кайсеріспор на своєму полі програв Трабзонспору (1:2). В результаті червоно-жовті фінішували на останньому місці.

Однак Федерація футболу Туреччини прийняла рішення розширити Суперлігу до 21 клубу і скасувати виліт клубів за підсумками сезону 2019/20 рр. Причиною такого рішення стали проблеми деяких клубів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Таким чином, Кайсеріспор Кравця залишиться в Суперлізі. Також місце у вищому чемпіонаті Туреччини збереже і Анкарагюджю. Підвищаться в класі Хатайспор, Ерзурумспор і Фатіх Карагюмрюк.

Чемпіоном Туреччини вперше в історії став Істанбул ББ. Друге місце в Суперлізі зайняв Трабзонспор.