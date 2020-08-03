Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Вольфсбург"

Футболісти донецького "Шахтаря" найближчої середи, 5 серпня, проведуть поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти німецького "Вольфсбурга".

На думку букмекерів, фаворитами матчу є чемпіони України, які 12 березня на виїзді обіграли представників Бундесліги з рахунком 2:1, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, авторитетна британська контора William Hill на перемогу "гірників" приймає ставки з коефіцієнтом 2,30, на нічию - 3,50, на успіх підопічних Олівера Гласнера - 2,90.

Зустріч "Шахтар" - "Вольфсбург" відбудеться 5 серпня на столичному НСК "Олімпійський". Поєдинок розпочнеться о 19.55 за київським часом.

Переможець протистояння за сумою двох матчів у чвертьфіналі зійдеться з кращою командою пари "Айнтрахт" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія).