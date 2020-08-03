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Остап Маркевич провів перше тренування з Маріуполем

Остап Маркевич провів перше тренування з Маріуполем
09:36 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Екс-тренер Чорноморця і Агробізнесу Остап Маркевич прибув до Маріуполя і 2 серпня вже познайомився з командою, провівши перше тренування з новими підопічними. Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Сьогодні, 3 серпня очікується офіційне призначення 42-річного тренера в приазовському клубі. Помічниками Маркевича стануть тренери з його штабу в Чорноморці.

На посту наставника Маріуполя Маркевич змінить Олександра Бабича, з яким не стали продовжувати завершився контракт. Він близький до призначення в Зорю.

По ходу сезону 2019/20 Остап Маркевич встиг попрацювати з двома командами Першої Ліги – Агробізнесом і Чорноморцем. Одеситів він тренував з жовтня по квітень.

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Маріуполь вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки. В фіналі плей-офф за вихід в Лігу Європи приазовці програли Колосу (0:1).

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Чемпіонат України.

Автор:

Телеграф
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