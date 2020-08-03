Санін: бачення Маркевича повністю співпало з нашою концепцією розвитку клубу

Перший віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував призначення Остапа Маркевича на посаду головного тренера. За його словами, перед новим тренером буде стояти те ж завдання, що і раніше – вихід в Лігу Європи. Також Санін підкреслив, що з новим наставником у них повністю збігаються погляди на розвиток клубу.

– Сьогодні Ви представили нового головного тренера. Але давайте спершу повернемося назад. З чим пов’язаний відхід Олександра Бабича?

– Якщо говорити формально, то команда за підсумками сезону не досягнула ключових показників ефективності. Перший KPI – це вихід в першу «шістку». Другий KPI – це кваліфікація в Лігу Європи. Це якщо говорити формально.

Я не можу записати попередній сезон в пасив. У нас є прогрес – дуже багато гравців заграли на серйозному рівні. Хлопці виросли як професіонали. І це заслуга попереднього тренерського штабу. Але коли ми поговорили з Олександром Олександровичем Бабичем, ми зрозуміли, що далі ми нічого не зможемо запропонувати нового. Ні тренерський штаб клубу, ні клуб тренерам. Тому ми прийняли рішення не продовжувати наші трудові відносини.

– Коли Ви вибирали нового головного тренера, було, напевно, кілька кандидатів. Чому зупинили свій вибір саме на Остапа Маркевича?

– Так, було кілька кандидатур. Але у Остапа Маркевича, одного з найпрогресивніших українських тренерів, було дуже цікаве бачення. Воно повністю співпало з нашою концепцією розвитку клубу. Тому ми зупинили свій вибір саме на Остапі Мироновичу.

– Переговори швидко пройшли?

– Так, ми швидко дійшли згоди.

– Яке завдання стоїть перед новим тренером?

– Наші цілі не змінюються. Це кваліфікація в Лігу Європи.

– Уже п’ять футболістів покинули команду. Формується нова команда?

– Так, нашу команду покинули ряд гравців, які тривалий період асоціювалися з нашою командою. Але рано чи пізно настає такий момент, коли треба розлучатися. Це все кваліфіковані виконавці. Однак зараз ми вирішили зробити ставку на більш молодих хлопців.

Приазовці підписали контракт з Маркевичем на один сезон. Перше тренування з новою командою він провів ще вчора.

На посту наставника Маріуполя Маркевич змінив Олександра Бабича, з яким не стали продовжувати завершився контракт. По ходу сезону-2019/20 новий тренер приазовців встиг попрацювати з двома командами Першої ліги – Агробізнесом і Чорноморцем.

Маріуполь вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки. У фіналі плей-офф за вихід в Лігу Європи приазовці програли Колосу (0:1).