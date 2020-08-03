Екс-півзахисник Олімпіка і Львова Семенина цікавий Вересу

Рівненський Верес цікавиться півзахисником Ігорем Семениною. У липні він покинув Кристал і став вільним агентом.

Він провів в клубі з Херсона останні півроку, але через дострокове завершення сезону у Другій лізі України так і не дебютував за команду в офіційних матчах.

Першу половину нинішнього сезону 31-річний Семенина відіграв за Миколаїв, провівши за Корабелів 16 матчів у всіх турнірах (4 голи і 3 ассисти).

Раніше Ігор Семенина також захищав кольори Олімпіка, Черкащини, Енергетика (Бурштин), Ниви (Тернопіль), Кобри, Нафтовика, Фенікса (Калініно) і ПФК Львів.

Незабаром відбудеться плей-офф за право виступати у Першій лізі. Верес зіграє з Черкащиною 19 серпня.