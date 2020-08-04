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Захисник Шахтаря Бутко може перейти в Десну

Захисник Шахтаря Бутко може перейти в Десну
09:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Захисник "Шахтаря" Богдан Бутко може продовжити кар'єру в "Десні", повідомляє Sport Arena.

Поки невідомо, на яких умовах чернігівський клуб хоче підписати 29-річного футболіста.

Трансфер Бутка залежить від можливого переходу Дениса Фаворова в інший клуб. У капітана «Десни» є пропозиції від іноземних клубів.

У минулому сезоні Бутко не зіграв жодного матчу за «Шахтар», а з зими він був в оренді в польському «Леху», за який зіграв 10 матчів.

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У Бутка контракт з «Шахтарем» до літа 2021-го. Transfermarkt оцінив його в 1,2 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, «Десна» вперше в історії клубу зіграє в єврокубках.

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Десна, Футбол, Шахтар.

Автор:

Телеграф
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