Франков: Ситуація в Динамо ускладнюється дебіторською заборгованістю

Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков розповів, чому уболівальникам київського «Динамо» не варто найближчим часом чекати гучних трансферів.

«На майбутнє ще раз: ніяких гучних трансферів не передбачається; якщо Луческу тикне пальцем - дайте, то варіанти є, але в обмеженому масштабі, за 10-15 мільйонів ніхто купувати футболістів не стане. Інтерес до Моро із Загреба мав місце бути, але цей хлопець вже дуже дорогий. Точно так само дивилися і прицінювалися ще до десятка гравців.



Ситуація в «Динамо» ускладнюється дебіторською заборгованістю - мало не всі борги південноамериканських клубів доводиться вибивати через ФІФА і Лозанни, косять під форс-мажор, якого не було. Але нічого, це проб'ють.

І не читайте перед обідом бразильських твіттерів і чиказьких газет, про які ви вперше почули і більше ніколи не почуєте!», - написав Франков в своєму телеграм-каналі.



Раніше «Динамо» відправило двох хавбеків в «Колос».