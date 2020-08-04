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Франков: Ситуація в Динамо ускладнюється дебіторською заборгованістю

Франков: Ситуація в Динамо ускладнюється дебіторською заборгованістю
14:39 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков розповів, чому уболівальникам київського «Динамо» не варто найближчим часом чекати гучних трансферів.

 «На майбутнє ще раз: ніяких гучних трансферів не передбачається; якщо Луческу тикне пальцем - дайте, то варіанти є, але в обмеженому масштабі, за 10-15 мільйонів ніхто купувати футболістів не стане. Інтерес до Моро із Загреба мав місце бути, але цей хлопець вже дуже дорогий. Точно так само дивилися і прицінювалися ще до десятка гравців.
 
Ситуація в «Динамо» ускладнюється дебіторською заборгованістю - мало не всі борги південноамериканських клубів доводиться вибивати через ФІФА і Лозанни, косять під форс-мажор, якого не було. Але нічого, це проб'ють.

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І не читайте перед обідом бразильських твіттерів і чиказьких газет, про які ви вперше почули і більше ніколи не почуєте!», - написав Франков в своєму телеграм-каналі.
 
Раніше «Динамо» відправило двох хавбеків в «Колос».

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Все по темі:

Мирча Луческу, Артем Франков, Трансфері, Динамо Київ.

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Телеграф
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