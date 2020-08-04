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Касільяс завершує кар’єру

Касільяс завершує кар’єру
15:51 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Колишній воротар Реала і збірної Іспанії Ікер Касільяс оголосив про завершення кар’єри.

“Це був неймовірний шлях моєї мрії. Я без вагань можу сказати, що це був шикарний шлях”, – підкреслив іспанський голкіпер.

У травні минулого року Ікер переніс інфаркт міокарда на тренуванні команди і з тих пір не виходив на поле. Минулий сезон став для іспанця четвертим в формі Порту. Протягом всієї кар’єри до переходу в Порту Касільяс грав за Реал, першу команду якого представляв протягом 15 сезонів.

На рахунку легендарного кіпера 725 матчів за Реал, а також 156 ігор у складі Порту. За збірну Іспанії він провів 167 поєдинків.

У складі Реала Касільяс п’ять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок Іспанії, тричі побіг в Лізі чемпіонів, по два рази тріумфував в Кубку Іспанії і Суперкубку УЄФА, ставав володарем Міжконтинентального кубка і перемагав на клубному чемпіонаті світу. З Порту Ікер двічі став чемпіоном країни, по разу здобув Кубок і Суперкубок країни.

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У національній збірній Іспанії Касільяс двічі став чемпіоном Європи, а в 2010 році підняв над собою Кубок світу.

Ікер Касільяс планував йти на вибори президента Федерації футболу Іспанії, але в червні він заявив про зняття своєї кандидатури. Раніше повідомлялося, що 39-річний кіпер стане радником президента Реала Флорентіно Переса.

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Футбол, Икер Касильяс.

Автор:

Телеграф
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