Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання

Всі матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Юнацької ліги УЄФА, а також 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про всіх жертв пандемії коронавірусу.

Також на футболках всіх гравців, які вийдуть на поле, буде написано «Дякую» обраною клубом мовою.



Крім звернення «Дякую» на майках, капітани команд вийдуть на серпневі матчі єврокубків з пов'язками «Ні расизму», щоб нагадати про єдину позицію УЄФА і європейського футболу - позиції неприйняття будь-якої форми дискримінації в спорті і суспільстві.

«Я дуже радий, що наші турніри повертаються, але ми не повинні забувати тих, чия самовіддача і особисті жертви дали нам можливість знову грати в футбол», - заявив у понеділок президент УЄФА Александер Чеферін.