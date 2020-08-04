Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання

Також на футболках всіх гравців, які вийдуть на поле, буде написано «Дякую» обраною клубом мовою.
Крім звернення «Дякую» на майках, капітани команд вийдуть на серпневі матчі єврокубків з пов'язками «Ні расизму», щоб нагадати про єдину позицію УЄФА і європейського футболу - позиції неприйняття будь-якої форми дискримінації в спорті і суспільстві.
«Я дуже радий, що наші турніри повертаються, але ми не повинні забувати тих, чия самовіддача і особисті жертви дали нам можливість знову грати в футбол», - заявив у понеділок президент УЄФА Александер Чеферін.