"Валенсія" представила всі три комплекти форми на сезон-2020/21

Іспанська "Валенсія" презентувала всі три комплекти ігрової форми, в яких команда буде виходити на поле в наступному сезоні.

Домашня форма виконана у традиційних для клубу білому та чорному кольорах. На ній є принт, який натхненний ребристим склепінням будівлі у самому центрі Валенсії, а саме Шовкової Біржі.

Виїзний комплект оформлений помаранчевим та натхненний апельсиновою промисловістю міста. Третя форма відсилає до робіт знаменитого художника Хоакіна Соролли, вона виконана у відразу декількох відтінках блакитного кольору.