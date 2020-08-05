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"Валенсія" представила всі три комплекти форми на сезон-2020/21

"Валенсія" представила всі три комплекти форми на сезон-2020/21
15:55 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Іспанська "Валенсія" презентувала всі три комплекти ігрової форми, в яких команда буде виходити на поле в наступному сезоні.

Домашня форма виконана у традиційних для клубу білому та чорному кольорах. На ній є принт, який натхненний ребристим склепінням будівлі у самому центрі Валенсії, а саме Шовкової Біржі.

Виїзний комплект оформлений помаранчевим та натхненний апельсиновою промисловістю міста. Третя форма відсилає до робіт знаменитого художника Хоакіна Соролли, вона виконана у відразу декількох відтінках блакитного кольору.

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Валенсия, Нова форма.

Автор:

Телеграф
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