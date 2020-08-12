Після перемоги «Шахтаря» Україна піднялася на 9-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Через рік віце-чемпіон України стартує в кваліфікації ЛЧ вже з 3-го раунду.

За рахунок перемоги «Шахтаря» над швейцарським «Базелем» (4: 1) Україна випередила Нідерланди в боротьбі за 9-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

9-й рейтинг дасть право віце-чемпіону України сезону-2020/21 через рік стартувати з 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. А ось другий команді Нідерландів (10-я позиція) доведеться починати аж з 2-го раунду кваліфікації ЛЧ.

«Шахтар» за чвертьфінальний матч Ліги Європи додав в баланс України відразу 4 очка (3 пункту зараз дається за перемогу в одноматчевої протистоянні + 1 бонус за вихід в півфінал), що при розподілі на 5 клубів принесло +0.800 бала. Сумарно за сезон: 7.000.

Крім того, участь у півфіналі проти «Інтера» автоматично дасть ще 1 очко як мінімум.

На стадії півфіналів єврокубків сезону-2019/20 донецький клуб став єдиним представником від країн, що не входять в топ-5 (Іспанія, Англія, Італія, Німеччина, Франція).

Нагадаємо, «Шахтар» обіграв в чвертьфінальному матчі Ліги Європи «Базель» 4: 1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі 17 серпня «Шахтар» зіграє з «Інтером».