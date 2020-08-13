Неймар переплюнув досягнення Мессі в Лізі чемпіонів

Неймар блискуче провів гру з Аталантою в Лізі чемпіонів, встановивши новий рекорд турніру за кількістю обводок.

Бразильський форвард ПСЖ Неймар став найкращим за кількістю обводок в одному матчі в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє спеціалізований на футбольній статистиці портал WhoScored.

За інформацією джерела, у вчорашньому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 19/20 з Аталантою бразилець 16 раз примудрявся обігравати опонентів. Таким чином, Неймар побив досягнення аргентинця Ліонеля Мессі з Барселони й італійця Лоренцо Інсіньє з Наполі (по 11 успішних обводок). Цей результат є найкращим з часів ведення подібної статистики (сезон 2009/10, - прим. Ред.).

Відзначимо, що потужна індивідуальна гра нападника допомогла ПСЖ обійти Аталанту. У півфіналі єврокубка парижани зіграють з переможцем протистояння Атлетіко - РБ Лейпциг, гра яких запланована на сьогодні.