Скачать
Четвер, 13.08.2020
"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне
Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне
Ломаченко отдал $250 тысяч со своего кармана, чтобы провести бой с Лопесом
Ломаченко отдал $250 тысяч со своего кармана, чтобы провести бой с Лопесом
Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)
Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)

Ювентус хоче позбутися від Роналду, гравця пропонували навіть Барселоні

Ювентус хоче позбутися від Роналду, гравця пропонували навіть Барселоні
15:22 Сьогодні Телеграф
Відомий журналіст Гільем Балага в своєму подкасті прокоментував ситуацію з потенційним трансфером португальця Кріштіану Роналду з Ювентуса.

За словами Балага, чутки про перехід Роналду в ПСЖ є правдою, так як боси туринського клубу дали вказівку агенту футболіста Жорже Мендеш шукати варіанти для Крірі. Чемпіони Італії хочуть продати гравця, щоб позбутися від величезної зарплатної відомості, яка знаходиться на рівні € 23 млн (таку зарплату отримував Кріштіану в Реалі, - прим. Ред.).

Крім того, були чутки про зворотне переході форварда в Реал, а також трансфер в одну з команд МЛС. Гільем також озвучив фантастичний варіант, при якому Роналду міг відправитися в Барселону, де грає його головний суперник аргентинець Ліонель Мессі. Однак будь-який з переходів CR7 малоймовірний, тому що футбольні клуби не хочуть витрачати величезні гроші в умовах кризи після тривалої пандемії коронавірусу.

У сезоні 2019/20 Роналду зіграв за бьянконері в 46 іграх, забивши 37 голів і віддавши 7 гольових передач.

Роналду забив в Лізі чемпіонів 130 голів

Раніше Ювентус провів свій останній матч в Лізі чемпіонів 2019/20, несподівано вилетівши в 1/8 фіналу від Ліона. Роналду в тій грі став автором дубля і УЄФА включив гравця в символічну збірну тижня ЛЧ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Ювентус, Футбол, Криштиану Роналду..

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Аталанта на останніх хвилинах упустила путівку в півфінал Ліги чемпіонів
02 Лунін повертається в Реал
03 Неймар переплюнув досягнення Мессі в Лізі чемпіонів
04 Ювентус хоче позбутися від Роналду, гравця пропонували навіть Барселоні
05 "Будь ласка, почуйте": Домрачева звернулася до білоруського ОМОНу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся