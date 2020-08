Ювентус хоче позбутися від Роналду, гравця пропонували навіть Барселоні

За словами Балага, чутки про перехід Роналду в ПСЖ є правдою, так як боси туринського клубу дали вказівку агенту футболіста Жорже Мендеш шукати варіанти для Крірі. Чемпіони Італії хочуть продати гравця, щоб позбутися від величезної зарплатної відомості, яка знаходиться на рівні € 23 млн (таку зарплату отримував Кріштіану в Реалі, - прим. Ред.).

Крім того, були чутки про зворотне переході форварда в Реал, а також трансфер в одну з команд МЛС. Гільем також озвучив фантастичний варіант, при якому Роналду міг відправитися в Барселону, де грає його головний суперник аргентинець Ліонель Мессі. Однак будь-який з переходів CR7 малоймовірний, тому що футбольні клуби не хочуть витрачати величезні гроші в умовах кризи після тривалої пандемії коронавірусу.

'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo



