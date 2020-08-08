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Роналду забив в Лізі чемпіонів 130 голів

Роналду забив в Лізі чемпіонів 130 голів
14:10 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Форвард «Ювентуса» кращий бомбардир в історії турніру.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду зробив дубль в грі з «Ліоном» (2:1). Тепер на рахунку португальця 130 голів в Лізі чемпіонів. Він кращий бомбардир в історії турніру і перший футболіст, який досяг такого рубежу, повідомляє BBC Sport.

На другому місці перебуває нападник «Барселони» Ліонель Мессі. У аргентинця 114 голів. Рауль Гонсалес Бланко залишається третім з 71 голом. Колишній нападник «Реала» і «Шальке» вже завершив кар'єру.

На четверте місце вийшов форвард «Реала» Карім Бензема, який забив 65-й гол у матчі з «Манчестер Сіті» (1:2).

В повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» обіграв мадридський «Реал» 2:1, а французький «Ліон» програв на виїзді «Ювентусу» 1:2, але за підсумком двох матчів все ж пройшов у чвертьфінал.

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Все по темі:

Ювентус, Криштиану Роналду., Ліга чемпіонів.

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Телеграф
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