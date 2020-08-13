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Відомий український футболіст очолив команду з Першої ліги

Відомий український футболіст очолив команду з Першої ліги
Оновлено 20:47 Чт, 13 Серпень 2020 Телеграф footballua.tv
Футбольний клуб Кремень визначився з кандидатурою на пост головного тренера команди. Про це повідомляє footballua.tv.

За інформацією каналів Футбол 1/2/3 з наступного сезону клуб Першої ліги очолить прославлений український футболіст Олександр Головко.

Головко, який два роки не займався тренерською діяльністю, останнім часом був експертом на футбольних каналах. За інформацією фахівця, його контракт з командою з Кременчука розрахований на два роки.

За свою кар'єру гравець Головко 8 разів ставав чемпіоном України, п'ять разів перемагав в національному кубку. Крім того, на рахунку футболіста - вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Будучи тренером Олександр очолював кілька юнацьких збірних України.

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Зазначимо, що в ці хвилини Кремень грає свій останній матч у Першій лізі сезону 2019/20. За ходом поєдинку Металіст 1925 - Кремень можна спостерігати у нас на сайті.

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Все по темі:

Футбол, ФК Кремінь, Олександр Головко.

Автор:

Телеграф
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