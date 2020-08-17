Пірло ухвалив рішення стосовно Роналду

У Ювентусі вирішили долю Кріштіану Роналду в клубі. Про це повідомляє видання calcionews24.

За інформацією джерела, новоспечений головний тренер туринського клубу Андреа Пірло особисто подзвонив португальцю і запевнив того, що Роналду залишається найважливішою ланкою в стані чемпіонів Італії. Крім того, Пірло пообіцяв Кріштіану купити посилення в атаку.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що Ювентус хоче позбутися від головної зірки команди, щоб розвантажити зарплатну відомість.

У сезоні 2019/20 Ювентус провалився в Лізі чемпіонів, але виграв дев'яту поспіль Скудетто. Після програшу в 1/8 фіналу ЛЧ від Ліона команду прийняв Андреа Пірло, який замінив на посту головного тренера Мауріціо Сарри.

У минулому сезоні Роналду взяв участь в 46-і іграх, забивши 37 голів і віддавши 7 голових передач.