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Пірло ухвалив рішення стосовно Роналду

Пірло ухвалив рішення стосовно Роналду
Оновлено 21:59 Пн, 17 Серпень 2020 Телеграф
У Ювентусі вирішили долю Кріштіану Роналду в клубі. Про це повідомляє видання calcionews24.

За інформацією джерела, новоспечений головний тренер туринського клубу Андреа Пірло особисто подзвонив португальцю і запевнив того, що Роналду залишається найважливішою ланкою в стані чемпіонів Італії. Крім того, Пірло пообіцяв Кріштіану купити посилення в атаку.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що Ювентус хоче позбутися від головної зірки команди, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Роналду визнаний кращим гравцем "Ювентуса" в сезоні-2019/2020

У сезоні 2019/20 Ювентус провалився в Лізі чемпіонів, але виграв дев'яту поспіль Скудетто. Після програшу в 1/8 фіналу ЛЧ від Ліона команду прийняв Андреа Пірло, який замінив на посту головного тренера Мауріціо Сарри.

У минулому сезоні Роналду взяв участь в 46-і іграх, забивши 37 голів і віддавши 7 голових передач.

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Все по темі:

Андреа Пирло, ФК Ювентус, Футбол, Криштиану Роналду..

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