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Олімпік - Динамо: ультрас мають намір "привітати" Луческу з дебютною грою біля керма

Олімпік - Динамо: ультрас мають намір "привітати" Луческу з дебютною грою біля керма
Оновлено 19:49 Чт, 20 Серпень 2020 Телеграф Фото: Телеграм
Ультрас київського клубу анонсували акцію перед початком першої офіційної гри УПЛ сезону 2020/21 Олімпік - Динамо.

Київські фанати не хочуть бачити Мірчу Луческу на посту головного тренера команди.

"У закритих поліцейських групах поширюється повідомлення - самі розумієте від кого - з проханням надати оперативну інформацію по завтрашнього матчу!

Давайте не ускладнювати їм роботу і напишемо тут: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля стели, прогулятися Маріїнським парком і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем. Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту "маска медична" і дотримуватися соціальної дистанції.

Запрошуємо всіх бажаючих фанатів "Динамо" долучитися до нашої прогулянки ", - йдеться в повідомленні на telegram-каналі київських ультрас wbc_kyiv.

Відзначимо, завтра о 17:00 за київським часом матчем Олімпік - Динамо почнеться 30-й чемпіонат України з футболу. Зустріч буде проходити в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського.

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Нагадаємо, ультрас Динамо вкрай вороже сприйняли інформацію про призначення легенди Шахтаря Мірчі Луческу на пост головного тренера команди.

Раніше Динамо представило нову домашню форму на сезон 2020/21.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Ультрас, ФК Динамо (Київ).

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