Олімпік - Динамо: ультрас мають намір "привітати" Луческу з дебютною грою біля керма

Ультрас київського клубу анонсували акцію перед початком першої офіційної гри УПЛ сезону 2020/21 Олімпік - Динамо.

Київські фанати не хочуть бачити Мірчу Луческу на посту головного тренера команди.

"У закритих поліцейських групах поширюється повідомлення - самі розумієте від кого - з проханням надати оперативну інформацію по завтрашнього матчу!

Давайте не ускладнювати їм роботу і напишемо тут: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля стели, прогулятися Маріїнським парком і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем. Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту "маска медична" і дотримуватися соціальної дистанції.

Запрошуємо всіх бажаючих фанатів "Динамо" долучитися до нашої прогулянки ", - йдеться в повідомленні на telegram-каналі київських ультрас wbc_kyiv.

Відзначимо, завтра о 17:00 за київським часом матчем Олімпік - Динамо почнеться 30-й чемпіонат України з футболу. Зустріч буде проходити в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського.

Нагадаємо, ультрас Динамо вкрай вороже сприйняли інформацію про призначення легенди Шахтаря Мірчі Луческу на пост головного тренера команди.

Раніше Динамо представило нову домашню форму на сезон 2020/21.