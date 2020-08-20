Мессі перервав відпустку, щоб провести термінову зустріч з Куманом

Ліонель Мессі перервав відпустку, щоб зустрітися з новоспеченим головним тренером Барселони Рональдом Куманом. Про це повідомляє goal.com.

За інформацією джерела, беззмінний лідер каталонського суперклубу хоче обговорити з голландським фахівцем своє майбутнє в команді.

У Мессі на даний момент контракт з Барселоною діє до 30 червня 2021 року. Після вильоту команди з Ліги чемпіонів аргентинець, за інформацією ЗМІ, залишився вкрай незадоволений не тільки головним тренером Кіке Сетьеном, але і системою управління Синьо-гранатових. Бесіда з Рональдом Куманом може прояснити ситуацію з можливим відходом Ліонеля з команди в наступному році.

У сезоні 2019/20 33-річний аргентинець провів за блаугранас 44 матчі, забивши 21 гол і віддавши 26 гольових передач.

Нагадаємо, Ліонель разом з Барселоною вилетів з Ліги чемпіонів, болісно програвши Баварії на стадії 1/4 фіналу. Після цього команду покинули тренер, спортивний директор, і з'явилися чутки можливий відхід аргентинця.