Український футболіст Шахтаря зацікавив Наполі

Український футболіст Микола Матвієнко зацікавив Наполі. Про це повідомляє італійський журналіст Альфредо Педулла на своєму сайті.

За інформацією джерела, неаполітанський клуб почав переговори з Шахтарем щодо трансферу 24-річного центрального захисника.

Матвієнко привернув Наполі через свою універсальність. Микола може зіграти як в центрі оборони, так і на фланзі. Крім того, повідомляється, що в послугах українського центрбека зацікавлений Лідс, який в новому сезоні зіграє в АПЛ.

Нагадаємо, вчора Шахтар зіграв матч першого туру чемпіонату України 2020/21. Матвієнко взяв участь в грі з Колосом і саме від його ноги м'яч залетів у ворота Гірників після удару Дениса Костишина. В результаті Гірники здобули важку перемогу.

Раніше повідомлялося, що Мессі відмовився потиснути руку Чакир, який не зарахував гол аргентинця в ворота Наполі.