Молодіжна збірна України зіграє в Гельсінкі

Молодіжна збірна України зіграє з Фінляндією в Гельсінкі.

Матч відбіркового раунду на Євро-2021 (U-21) між збірними України та Фінляндії пройде на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Відбудеться гра 8 вересня о 19.00.

Збір команди Руслана Ротаня почнеться завтра. До матчу з фінами України 4 вересня зіграє з Данією в Ольборзі.

На майбутні матчі відбору були викликані 24 футболіста, в числі яких Богдан Ледньов і Георгій Цітаішвілі з Динамо.

Після чотирьох зіграних матчів Україна з трьома очками займає четверте місце в групі. Від другого місця, що дає право грати в плей-офф, синьо-жовті відстають на сім очок.